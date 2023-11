POL-AC: Auffahrunfall: Zwei Menschen werden schwer verletzt

Stolberg (ots) - Zwei Männer sind am Samstagabend in eine Lagerhalle für Schrott eingebrochen. Die Polizei konnte sie kurze Zeit später unter anderem mithilfe eines Polizeihundes stellen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer gegen 22.10 Uhr durch ein Fenster in die Halle am Leimberg eingebrochen. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert. Die ...

mehr