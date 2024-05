Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrzeugbrand, Taschendiebstahl, Widerstand, Sachbeschädigung

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwochabend kurz vor Mitternacht brannte Am Kamp ein Fahrzeug. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand der rote Seat Leon quer auf der Straße Am Gehäge. Der Halter hatte den Wagen am Abend geparkt. Das Feuer zog ein Zaunelement und eine Wiese in Mitleidenschaft. Die Polizei sucht nach Zeugen, die gebeten werden, sich zu melden unter Telefon 9099-0. (cris) Weil es ihr nicht gut gehe, wollte eine 32-jährige Lüdenscheiderin am Mittwochnachmittag ihren Hund bei der Polizei abgeben. Wegen des starken Publikumsverkehrs baten die Polizeibeamten die Frau, zunächst im Foyer zu warten. Von dort lief die Frau mit ihrem Hund in die oberste Etage des Polizeigebäudes und befahl immer wieder ihrem Hund "zu suchen". Nachdem die Polizeibeamten sie mehrfach vergeblich aufgefordert hatten, nach unten zurückzugehen, sollte sie nach unten geführt werden. Sie befreite sich aus den Griffen der Polizeibeamten und schlug mit der Hundeleine auf eine Beamtin, während der Hund knurrend und bellend danebenstand. Frau und Hund konnten getrennt und die Dame beruhigt werden. Sie wurde in Gewahrsam genommen. Nach einer Untersuchung durch einen Arzt und auf Veranlassung des Ordnungsamtes erfolgte eine Unterbringung in einem Krankenhaus. Die städtischen Mitarbeiter kümmerten sich um den Hund. Die Polizeibeamten schrieben eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Polizeibeamtin wurde leicht verletzt. Eine 76-jährige Frau wurde am Mittwoch auf dem Parkplatz vor einem Supermarkt an der Kölner Straße bestohlen. Gegen 13 Uhr hatte die Seniorin ihre Einkäufe in den Pkw geladen und wollte ihren Einkaufswagen zurückschieben, als sie an der Wagen-Box von einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Die Frau sprach nur gebrochen Deutsch und trug eine Maske im Gesicht. Erst zuhause bemerkte die Seniorin, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Handtasche steckte. Die Unbekannte wurde auf etwa 30 Jahre und eine Körpergröße von 1,65 Meter geschätzt. Sie trug eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze. Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurden an der Grundschule Wehberg Im Olpendahl zwei Scheiben eingeschlagen. (cris)

