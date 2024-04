Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken und schlafend hinterm Steuer

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntagmorgen hat die Polizei an der Autobahnanschlussstelle Kaiserslautern-Centrum in Fahrtrichtung Saarbrücken einen Pkw-Fahrer schlafend in seinem Wagen festgestellt. Auf Nachfrage gab der 32-Jährige an, dass er aus der Innenstadt gekommen sei und nach Landstuhl fahren wolle. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Der Fahrzeugführer musste die Einsatzkräfte zu einer Polizeidienststelle begleiten. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sie soll Aufschluss über seinen Alkoholkonsum geben. Die Polizisten stellten den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher. Gegen den Pkw-Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. |bo

