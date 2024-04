Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mannschaftsbus von Fußballteam beschädigt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Sonntag zerkratzen bislang unbekannte Täter den Mannschaftsbus eines Fußballteams. Das Fahrzeug parkte vor einem Hotel in der Innenstadt. Der Sachschaden beläuft sich nach Einschätzung der Polizei auf mindestens 3.000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und fragt: Wem sind Personen aufgefallen? Wer hat Verdächtiges in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr, wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |bo

