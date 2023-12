Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Altstadt; Einbruch in Antiquitätenhandel

Mainz-Altstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag dem 19.12. auf Mittwoch den 20.12. kam es zu einem Einbruch in einen Antiquitätenhandel in der Rheinstraße in Mainz.

Die bislang unbekannten Täter schlugen dort zwischen 18:00 Uhr und 06:30 Uhr die Schaufensterscheibe ein und durchsuchten daraufhin den Laden. Dort entwendeten sie mehrere hochwertige Schmuckstücke.

Die Gesamtschadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Da das Einschlagen der Scheibe erheblichen Krach verursacht haben muss, werden Zeugen gesucht die Hinweise zu Tat oder Täter geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

