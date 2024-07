POL-SO: Lippstadt - 12-jähriger Junge bei Sturz mit Fahrrad verletzt

Lippstadt (ots) - Am 3. Juli führten Polizeibeamte der Polizei Lippstadt in der Zeit von 13 bis 21 Uhr einen Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt durch. Die in zivil gekleideten Einsatzkräfte bestreiften insbesondere die kriminalitätsbelasteten Bereiche in der Innenstadt und kontrollierten Personen sowie Fahrzeuge. Besonderes Augenmerk wurde auf die Kontrolle von E-Scootern gelegt, da diese derzeit im Lippstädter ...

