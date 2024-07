Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Pkw fährt gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

Soest (ots)

In den frühen Morgenstunden am Sonntag (07.07.), gegen 06.55 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Mann aus Lippetal mit seinem Pkw Hyundai die Oestinghauser Landstraße von Soest in Richtung Lippetal. Hinter der Ortschaft Soest-Lühringsen kam der Lippetaler vermutlich aufgrund von Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er ein Gebüsch, stieß frontal gegen einen Baum am Fahrbahnrand und kam schließlich ca. 20 Meter weiter zum Stehen. Der 48-Jährige erlitt bei dem Aufprall offensichtlich nur leichte Verletzungen und konnte sich selbst aus dem Pkw befreien. Er wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem nicht mehr fahrbereiten Hyundai entstand Totalschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw wurde die Bundesstraße in beiden Fahrrichtungen für ca. 30 Minuten komplett gesperrt. (hn)

