Bundespolizeidirektion München: Kosovaren bei Einreise gestoppt

Garmisch-Partenkirchen (B2) (ots)

Die Bundespolizei hat am Montag (10. Juni) zwischen Kaltenbrunn und Garmisch-Partenkirchen vier Kosovaren festgenommen. Es wurden Ermittlungen wegen Einschleusens von Ausländern beziehungsweise wegen illegaler Einreiseversuche aufgenommen.

Bei der grenzpolizeilichen Kontrolle der vier Insassen eines in Italien zugelassenen Autos an der B2 konnte sich der kosovarische Fahrzeugführer mit einem Pass und einer italienischen Aufenthaltserlaubnis ausweisen. Seine drei Mitfahrer, die ebenfalls aus dem Kosovo stammen, verfügten nicht über die Papiere, die für die Einreise oder den beabsichtigten Aufenthalt in Deutschland erforderlich gewesen wären. Die Bundespolizisten beendeten die Reise des Quartetts, das sich eigenen Angaben zufolge in Deutschland aufhalten wollte, um einen Bekannten zu besuchen. Der 27-jährige Fahrer mit italienischem Wohnsitz wurde im Garmischer Bundespolizeirevier wegen Einschleusens von Ausländern angezeigt. Seine in Italien registrierten Begleiter, 20, 25 und 38 Jahre alt, erhielten jeweils wegen des illegalen Einreiseversuchs eine Strafanzeige. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hatten sie das Land zu verlassen. Gemeinsam traten sie die Rückreise an.

