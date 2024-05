Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann ohne Fahrkarte bespuckt Zugbegleiter

Borken (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

Weil ein bislang Unbekannter einen 30-jährigen Zugbegleiter ins Gesicht spuckte, ermittelt seit gestern Vormittag (20.5.) die Bundespolizeiinspektion Kassel wegen Verdachts der Körperverletzung.

Der unbekannte Tatverdächtige war dem Zugbegleiter bereits während der Fahrt von Frankfurt am Main in Richtung Kassel ohne Fahrkarte aufgefallen. Aus diesem Grund hatte der Bahnmitarbeiter dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ihn in Borken aus dem Zug verwiesen.

Wenig später, auf der Rückfahrt nach Frankfurt am Main, wollte der Mann erneut in Borken in den Zug einsteigen, wurde aber von dem Schaffner erkannt und wieder des Zuges verwiesen. Daraufhin spuckte der Mann dem Bahnbediensteten ins Gesicht. Der erstattete daraufhin Strafanzeige bei der Bundespolizei.

Der Tatverdächtige soll später mit einem anderen Zug nach Marburg gefahren sein.

Personenbeschreibung:

Der Unbekannte hatte ein schmales Gesicht und war schätzungsweise 30-40 Jahre alt. Er trug eine Brille und hatte lockiges, langes, schwarzes Haar. Bekleidet war der Mann mit einer Jeanshose und einem Eintracht Frankfurt Base-Cap. Zudem führte der Spucker eine dickere Jacke mit sich. Er sprach französisch und zeigte einen Hausausweis für Asylbewerber vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder www.bundespolizei.de zu melden.

