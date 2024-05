Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Betonplatte auf Gleise gelegt

Marburg (Landkreis Marburg-Biedenkopf) (ots)

Bislang Unbekannte haben an der Bahnstrecke im Bereich des Haltepunktes Marburg Süd eine Betonplatte sowie mehrere Schottersteine auf die Gleise gelegt. Ein Güterzug in Richtung Kassel überfuhr am vergangenen Samstagnachmittag (18.5.), gegen 13:30 Uhr, die aufgelegten Gegenstände. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Zug konnte seine Fahrt ungehindert fortsetzen.

Der Lokführer eines Gegenzugs soll in dem Bereich Kinder gesehen haben. Die folgenden Züge befuhren den Bereich daher temporär mit verringerter Geschwindigkeit.

Zusätzlich zu den abgelegten Steinen fanden Bundespolizisten noch einen Drucker und die leere Münzkassette eines Automaten, die ebenfalls im Gleisbereich deponiert waren.

Die Beamten vom Bundespolizeirevier Gießen konnten keine Kinder mehr antreffen. Zwölf nachfolgende Züge erhielten wegen des Vorfalls eine Verspätung von jeweils rund 40 Minuten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell