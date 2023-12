Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 30. Dezember 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Körperverletzung im Verlauf einer Party

Zu einem Polizeieinsatz kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Heinrich-Eberhardt-Straße in Wolfenbüttel. Während einer offensichtlich feuchtfröhlichen Feier wurde ein 36-jähriger Mann Opfer einer Körperverletzung. Dabei wurden dem stark alkoholisierten Braunschweiger mehrere Schläge ins Gesicht verpasst, worauf er einige Zähne verlor und eine blutende Wunde davontrug. Da zunächst kein Tatverdächtiger ermittelt werden konnte, hofft die Polizei nun auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05331/933-0.

Vandalen richten hohen Schaden am Weddeler Bahnhof an

Bislang unbekannte Täter zerstörten am gestrigen Freitag, im Zeitraum von 20.30 Uhr bis 21.00 Uhr, mehrere Glasscheiben eines Unterstandes am Bahnhof in Weddel. Die Schadenshöhe wird dabei auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Bundespolizei Braunschweig, Tel.: 0531/239530.

Trunkenheit im Verkehr

Das Motto "Eine Polizistin bzw. ein Polizist ist immer im Dienst" machte sich eine Beamtin der Wolfenbütteler Polizei am gestrigen Freitag zum Leitsatz. Auf dem Weg zum Dienst fiel der aufmerksamen Ordnungshüterin am späten Nachmittag ein BMW der 5er Reihe auf, welcher vor ihr in Schlangenlinie fuhr. Der männliche Fahrer hatte dabei ganz offensichtlich Probleme, sein Auto im eigenen Fahrstreifen zu halten. Da bei der erfahrenen Beamtin sofort der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung aufkam, informierte sie ihre im Dienst befindlichen Kollegen. Die Fahrt, welche zunächst durch den Landkreis Wolfenbüttel führte, endete schließlich am Wohnsitz des Fahrers in Wendessen. Durch die hinzugezogenen und zwischenzeitlich vor Ort eingetroffenen Beamten wurde bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,27 Promille festgestellt. Daraufhin musste sich dieser einer Blutentnahme unterziehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bargeld aus Möbelgeschäft entwendet - Zeugen gesucht

Am gestrigen Freitagnachmittag ereignete sich in Adersheim ein Diebstahl, bei dem ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus einem Möbelgeschäft entwendete. Zeugen, die Hinweise zu einer Person geben können, welche sich im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15.50 Uhr auffällig im Kassenbereich des Geschäftes aufhielt, sollten sich unter der Telefonnummer 05331/933-0 mit der Wolfenbütteler Polizei in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell