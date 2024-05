BPOL-KS: Unbekannter Gleisspringer stoppt Zug und löst Großeinsatz aus

Herborn (Lahn-Dill-Kreis) (ots) - Eine Platzwunde im Gesicht ist das Resultat einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Zug (RE 24550) in Richtung Siegen. Der Vorfall ereignete sich gestern Morgen (13.5.), gegen 6.30 Uhr, im Regionalexpress auf der Fahrt von Gießen in Richtung Siegen. Ein 33-jähriger Wohnsitzloser und ein fünf Jahre jüngerer Mann aus Gießen gerieten während der Zugfahrt offensichtlich in ...

