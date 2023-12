Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch in Gasthaus - Reifen mutwillig beschädigt - Unfälle

Aalen (ots)

Backnang: Unfallflucht

Am Dienstagabend in der Zeit zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr ereignete sich im Eichenweg eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer fuhr dort gegen eine Mercedes A-Klasse und verursachte hierbei ca. 2000 Euro Sachschaden. Ohne den Vorfall zu melden flüchtete der Unbekannte. Sachdienliche Hinweise die zur Aufklärung der Unfallflucht beitragen könnten, nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Backnang: In Gaststätte eingebrochen

In der Sulzbacher Straße wurde am Montag gegen 3.30 Uhr in eine Gaststätte eingebrochen. Die Einbrecher stiegen über ein aufgebrochenes Fenster ein und brachen im Schankraum einen Spielautomaten auf. Zudem wurden noch Alkoholika und aufgefundenes Münzgeld entwendet. Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet nun um Zeugenhinweise, die unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen werden.

Fellbach: Reifen zerstochen

Der Autoreifen eines in der Schwabstraße parkenden Pkw Mercedes wurde mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter hatte diesen zwischen Sonntag und Dienstagabend zerstochen und hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro verursacht. Die Polizei Fellbach bittet nun zum Vorfall unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise.

Leutenbach: Unfallfluchten

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Rotenbühlstraße in Richtung Nellmersbacher Straße, als er gegen ein am Fahrbahnrand parkenden Pkw Mercedes stieß. Er verursachte hierbei ca. 2000 Euro Sachschaden und entfernte sich unerlaubt, ohne den Vorfall zu melden. Dieser Unfall hat sich zwischen Motag- und Dienstagnachmittag ereignet.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Donnerstag (21.12.23) in der Zeit zwischen 3.50 Uhr und 10 Uhr auf einem Parkplatz einer Bäckerei in der Straße Linsenhalde. Ein unbekannter Autofahrer stieß dort gegen einen Pkw VW Golf und verursachte dabei 2000 Euro Sachschaden. Auch bei diesem Vorfall hat sich der Unfallverursacher unerlaubt entfernt. Hinweise auf die geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Waiblingen: Betrunkener Autofahrer

Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr einen Parkrempler. Im Schwalbenweg wollte der Fahrer des Mercedes Sprinters einparken und streifte zunächst den danebenstehenden Pkw. Beim anschließenden Rangieren stieß er nochmals gegen das geparkte Auto und verursachte ca. 3500 Euro Sachschaden. Der Sprinter-Fahrer verursachte den Unfall mit ca. 1,4 Promille Alkohol im Blut, weshalb ihm die Weiterfahrt von der Polizei untersagt wurde. Zudem wurde seine Fahrerlaubnis im Rahmen des gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens vorläufig entzogen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte beim Parken einen Pkw Mercedes C300 und verursachte hierbei ca. 1000 Euro Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Nun sucht die Polizei in Wailblingen nach Unfallzeugen, die den Vorfall am Dienstag in der Zeit zwischen 12.35 Uhr und 13.35 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Pflanzengeschäfts in der Stuttgarter Straße beobachteten. Die Hinweise werden unter Tel. 07151/950422 entgegengenommen.

Schorndorf: Unfall zwischen Fußgängerin und Rollstuhlfahrerin - Zeugen gesucht

Auf einem Gehweg in der Arnoldstraße ereignete sich am Donnerstag (21.12.2023) gegen 14.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine Rollstuhlfahrerin stieß dort mit einer 55-jährigen Fußgängerin zusammen, die den Fahrweg der Rollstuhlfahrerin querte um in Richtung eines dortigen Fußgängerüberwegs zu gehen. Hierbei stürzte die Fußgängerin und verletzte sich am Kopf. Zur Klärung der näheren Unfallumstände werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich mit der Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

