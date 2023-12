Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand

Aalen (ots)

Oberrot: Feuerwehreinsatz in Sägewerk

Am Montag gegen 16 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in einem Silo für Sägespäne in einem Sägewerk in der Eugen-Klenk-Straße festgestellt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr kam es zu einem Brandausbruch in dem Metallsilo. Der Brand konnte aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht unmittelbar auf die Werkhalle übergreifen. Die Feuerwehr Oberrot war mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis etwa 18 Uhr hin. Durch das Feuer entstand kein Sachschaden. Es wird davon ausgegangen, dass der Brand durch Selbstentzündung entstanden war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell