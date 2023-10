POL-PDPS: Trunkenheit im Verkehr

Contwig (ots) - Am Freitag, den 27.10.2023 um ca. 20:30 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW die L471 aus Zweibrücken kommend in Richtung Contwig. Kurz vor dem Ortseingang in Contwig kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches sich zu weit auf ihrer Fahrspur befand. Um eine Kollision zu vermeiden, wisch die Geschädigte nach rechts aus. Dabei kam sie von der Fahrspur ab und kollidierte mit einem Verkehrsleitpfosten sowie ...

mehr