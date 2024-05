Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Während der Zugfahrt bestohlen

Gießen (ots)

Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Sonntag (19.5., ca. 2:30 Uhr) ein 29-Jähriger aus Marburg. Der Mann war auf der Heimfahrt von Frankfurt am Main in Richtung der Universitätsstadt.

Nach Zeugenaussagen sollen bislang Unbekannte im Bereich zwischen den Bahnhöfen Gießen und Gießen-Oswaldsgarten, die Umhängetasche des Marburgers gestohlen haben.

Zur Beute gehörten unter anderem die Geldbörse mit rund 80 Euro Bargeld sowie eine EC-Karte und der Personalausweis des 29-Jährigen.

Wie die Zeugen weiter berichteten, soll es bei den Tatverdächtigen um zwei südländisch aussehende Männer gehandelt haben. Weitere Informationen liegen nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell