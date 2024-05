Ulm (ots) - Am Samstagmorgen, kurz nach 10 Uhr, rückte die Feuerwehr Rottenacker aus. Während ein Anwohner mit einem Rasenkantenschneider hantierte geriet seine Thuja-Hecke in Brand. Als Ursache kommt ein möglicher Funkenschlag in Betracht. Durch das Feuer wurden auch Hecken der Nachbarn beschädigt. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Die Schadenshöhe ...

mehr