Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern

60-Jähriger schwer verletzt

Kleve-Brienen (ots)

Am Sonntagnachmittag (10. September 2023) gegen 15:15 Uhr war ein Ehepaar aus Bedburg-Hau mit den Fahrrädern auf dem Deich (Am alten Rhein) in Richtung Schleuse unterwegs. Vermutlich gerieten sie dabei mit ihren Lenkstangen aneinander und verhakten sich, so dass beide zu Boden stürzten. Zum Unfallzeitpunkt trugen der Mann und die Frau keine Fahrradhelme. Der 60-Jährige zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu, es bestand nach Angaben des Notarztes Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn daher in eine Spezialklinik. Die 59-jährige Ehefrau erlitt leichte Verletzungen, sie wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Für die Unfallaufnahme wurde das VU-Team der Polizei Recklinghausen hinzugerufen. Die beiden Räder wurden sichergestellt. Auch der polizeiliche Opferschutz war im Einsatz. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell