POL-KLE: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Issum (ots) - Am Donnerstag (7. September 2023) gegen 13:00 Uhr fand der Pächter eines Maisfeldes an der Sevelener Straße ein schwarzes Quad der Marke Yamaha in seinem Feld und informierte die Polizei. Dem Besitzer des Quad, das zuvor in seinem Garten an der Gelderner Straße geparkt stand, war der Diebstahl noch nicht aufgefallen. Die Täter könnten versucht haben, ...

