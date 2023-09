Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall

PKW prallt gegen Baum, Fahrer schwer verletzt

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Sonntagabend (10. September 2023) gegen kurz nach 23:00 Uhr ereignete sich in Winnekendonk ein Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Autofahrer aus Kevelaer befuhr die Xantener Straße mit seinem Mazda 6 in Richtung Sonsbeck, als er aus bisher unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen kollidierte frontal mit einem Baum am Straßenrand. Durch die Wucht es Aufpralls wurde der 30-Jährige in seinem Auto eingeklemmt. Ein Zeuge, der mit seinem Wagen in die Gegenrichtung unterwegs war, sah den Unfall und wählte den Notruf. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten den verletzten 30-Jährigen aus dem Mazda. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Da zunächst Lebensgefahr für den Mann bestand, wurde der polizeiliche Opferschutz hinzugerufen, welcher die Angehörigen des Mannes informierte und betreute.

Das VU-Team des PP Essen erschien am Unfallort, der stark beschädigte Mazda wurde sichergestellt. Die Xantener Straße war bis in die Morgenstunden gegen 04:00 gesperrt. Nach aktuellen Erkenntnissen befindet sich der 30-Jährige inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. (cs)

