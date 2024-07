Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Traktor in Verkaufswagen gekracht

Am Montag stieß ein Traktor beim Vorbeifahren gegen einen Imbisswagen in Allmendingen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich gegen 11.15 Uhr der eher ungewöhnliche Unfall in der Marienstraße. Ein Verkaufswagen stand auf einem Parkplatz neben dem Eingang eines Lebensmittelgeschäftes. Am Imbisswagen war das Vordach ausgeklappt und zeigte in Richtung der Parkflächen. Ein Senior fuhr mit seinem Traktor und Anhänger an dem Verkaufsstand vorbei. Dabei hatte er wohl nicht ausreichenden Abstand eingehalten und stieß mit dem Führerhaus und der Frontscheibe gegen das Vordach des Verkaufswagens. Bei dem heftigen Aufprall ging die Scheibe am Traktor zu Bruch und der Imbisswagen wurde einige Meter verschoben. Hinter der Theke stand eine 38-Jährige. Die Verkäuferin stürzte in dem Imbisswagen zu Boden und zog sich Verletzungen an Hand und Bein zu. Die Leichtverletzte kam in eine Klinik. Diese konnte sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Polizei Ehingen nahm den Unfall auf. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Auf den Senior kommt nun eine Anzeige zu.

