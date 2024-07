POL-HA: Kontrolltag der Polizei Hagen anlässlich des Ferienreiseverkehrs

Hagen-Wehringhausen (ots) - In der Mittagszeit kam es am Freitag (19.07.) zu einem Polizeieinsatz in Wehringhausen. Eine Familienangehörige meldete zuvor, dass ihre Mutter Opfer von Straftaten geworden sei. Einsatzkräfte konnten die Frau zusammen mit zwei Männern in einer Wohnung antreffen. Die Hagenerin hatte ...

mehr