Polizei Hagen

POL-HA: Polizeieinsatz in Wehringhausen - Familienangehörige meldet Freiheitsberaubung

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Mittagszeit kam es am Freitag (19.07.) zu einem Polizeieinsatz in Wehringhausen. Eine Familienangehörige meldete zuvor, dass ihre Mutter Opfer von Straftaten geworden sei. Einsatzkräfte konnten die Frau zusammen mit zwei Männern in einer Wohnung antreffen. Die Hagenerin hatte leichte Verletzungen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Sie gab an, sich seit einigen Tagen in der Wohnung eines Freundes aufgehalten zu haben. Auch ihr früherer Lebensgefährte sei in dieser Zeit in der Wohnung gewesen. Freitagmorgen sei es dann zu einem Streit mit ihrem 42-jährigen ehemaligen Partner gekommen. Dieser habe sie im Badezimmer gefesselt, geschlagen und bedroht. Der Mieter der Wohnung sei zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen. Nachdem der 42-Jährige sie einige Zeit später doch aus dem Bad gelassen habe, habe die Hagenerin einer Familienangehörigen geschrieben und diese darum gebeten, die Polizei zu verständigen.

Bereits einige Tage zuvor war es zu einem Polizeieinsatz und zu häuslicher Gewalt zum Nachteil der Frau gekommen, die in diesem Zusammenhang auch ein Sexualdelikt zu ihrem Nachteil angezeigt und den 42jährigen Mann beschuldigt hatte. Auch insoweit dauern die Ermittlungen an. Aufgrund bestehender Haftgründe wurde der Mann festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Hagen einen Haftbefehl. Der Beschuldigte befindet sich in der JVA Hagen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell