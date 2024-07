Polizei Hagen

POL-HA: Beamte werden durch laute Motorengeräusche aufmerksam

Hagen-Mittelstadt (ots)

Gegen 2.15 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung Montagnacht (22.07.) im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Volmestraße unterwegs. Durch laute Motorengeräusche aufmerksam geworden, erkannten die Polizisten auf dem Märkischen Ring in Fahrtrichtung Rathausstraße zwei Porsche. Ein Fahrzeug fuhr augenscheinlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit - die Beamten sahen an diesem Fahrzeug ein schnelles Blinken der Bremslichter. Der zweite Porsche stoppte an einer roten Ampel. Die Polizisten entschieden sich aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit und der grob verkehrswidrigen sowie rücksichtslosen Fahrweise des anderen Porsche für eine Verkehrskontrolle und wendeten ihren Streifenwagen. Am Bergischen Ring fanden sie das Fahrzeug im weiteren Verlauf am Seitenrand vor. Der Fahrzeugschlüssel befand sich noch im Inneren des Sportwagens. Der Pkw hatte einen frischen Unfallschaden am Heck. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer einen Unfall verursachte und anschließend flüchtete. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Porsche und schrieben eine Anzeige wegen des Verdachts eines verbotenen KFZ-Rennens sowie aufgrund des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer konnte im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. So wird der Mann beschrieben: Er ist circa 20 bis 30 Jahre alt, von stabiler Statur, er hat kurze schwarze Haare und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung. Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Kennen Sie eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft, haben Sie einen Unfall beobachtet oder können Sie andere sachdienliche Hinweise geben? (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell