Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt vor Polizeiwache alkoholisiert gegen einen Container und begeht Fahrerflucht

Hagen-Mitte (ots)

Beamte der Wache Innenstadt hörten am Sonntag (21.07.) gegen 23.10 Uhr einen lauten Knall, während sie vor der Polizeiwache standen. Sie sahen, dass ein Opel im Bereich der Hindenburgstraße/Bahnhofsstraße mit einem Container zusammengestoßen war. Noch während die Einsatzkräfte zu der Unfallstell eilten, setzte das Auto zurück und fuhr in Richtung der Elberfelder Straße davon. Die Polizisten nahmen die Verfolgung mit einem Streifenwagen auf. Der Fahrer des Opel reagierte zunächst nicht auf die Anhaltesignale. Während der Fahrt kam Qualm aus der Motorhaube seines Fahrzeugs. Der Mann stoppte den Pkw im weiteren Verlauf im Bereich der Elberfelder Straße/des Graf-von-Galen-Rings. Der 64-jährige Fahrer gab bei der Befragung durch die Beamten an, Alkohol getrunken zu haben. Er habe deshalb von der Unfallstelle flüchten wollen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von über 1,5 Promille. Der leicht verletzte Hagener, der eine ärztliche Behandlung mehrfach ablehnte, musste eine Blutprobe abgeben. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des Mannes sicher, der Opel wurde abgeschleppt. Der 64-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht. (arn)

