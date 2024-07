Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer nach Kollision mit Leitplanke leicht verletzt

Hagen-Dahl (ots)

Am Samstag (20.07.) verletzte sich ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in der Heedfelder Straße leicht. Der Hertener war gegen 16.20 Uhr auf der Straße in Fahrtrichtung Rölveder Straße unterwegs. Im Bereich der Kurve ist der Heranwachsende mit seiner Ducati aus bislang ungeklärten Gründen rechtsseitig von der Fahrbahn abgekommen und stieß gegen die Leitplanke. Der 19-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. (qua)

