Nerenstetten - Betrunken unterwegs - Zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer mussten am Samstagnachmittag ihre Führerscheine abgeben.

Gegen 16:00 Uhr zog ein 62-Jähriger in der Allewinder Straße in Hohenmemmingen die Aufmerksamkeit anderer Autofahrer auf sich. Er fuhr in Schlangenlinien und überholte riskant. Beamte des Verkehrsdienstes Heidenheim trafen den Mann an seiner Wohnanschrift in Giengen a.d. Brenz an. Schnell war die Ursache der auffälligen Fahrweise ermittelt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Gegen 16:25 Uhr fiel ein 43-jähriger Lkw-Fahrer seinen Kollegen auf dem Parkplatz vor dem Donauried auf der A 7 auf. Nachdem der Mann jede Menge Alkohol konsumiert hatte, fuhr er mit seinem Sattelzug los. Andere Lkw-Fahrer hielten ihn jedoch auf. Auch hier ermittelten die Beamten des Verkehrsdienstes Heidenheim. Der 43-Jährige brachte es auf einen Alkoholwert von über 2,5 Promille. Beide Betrunkene mussten eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihre Führerscheine an die Polizisten übergeben. In der Folge müssen sie sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

