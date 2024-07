Polizei Hagen

POL-HA: Lagerfeuer im Lennepark ruft Polizei auf den Plan

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Samstag (20.07.2024) gegen 22:00 Uhr meldeten Anwohner der Straße im Klosterkamp der Polizei eine wahrnehmbare Rauchentwicklung aus dem Bereich des Richard-Römer-Lennebades. Die eingesetzten Polizisten trafen im Lennepark/Lennewiesen auf ein Pärchen, 31 und 32 Jahre alt, das ein Lagerfeuer entfacht hatte und in Gang hielt. Weder die Örtlichkeit noch die Wetterbedingungen ließen offenes Feuer zu, so dass das Lagerfeuer unverzüglich gelöscht wurde und das Pärchen die Sommernacht an anderer Stelle fortsetzen musste. Gerade im Sommer besteht auf Grund von Witterungsbedingungen die Gefahr, dass sich offenes Feuer unkontrolliert ausbreitet und Menschen und Tiere zu Schaden kommen können. (tx)

