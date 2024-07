Polizei Hagen

POL-HA: Fahrräder vom Elbersgelände entwendet

Hagen - Mittelstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstag (20.07.2024) erhielt die Polizei Kenntnis vom Diebstahl zweier Fahrräder auf dem Gelände der Elbershallen. Die beiden 17 und 20 Jahre alten Nutzer der Fahrräder hatten die beiden Mountainbikes der Marke Rockrider am Freitag (19.07.2024) gegen 22:00 Uhr in der Grünanlage neben dem Parkplatz der Elbershallen an einen Zaun mit einem Schloss angeschlossen. Als sie am frühen Samstagmorgen die Fahrräder wieder abholen wollten, stellten sie fest, dass diese mitsamt Schloss entwendet worden waren. Die beiden Fahrräder hatten die Grundfarbe grün beziehungsweise blau. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen können um Hinweise unter der Rufnummer 02331 9862066. (tx)

