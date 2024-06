Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Frontalkollission im Begegnungsverkehr

Stebach (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße 119 zwischen Großmaischeid und Stebach ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein PKW Fahrer im mittleren Erwachsenenalter geriet in einer Kurve aufgrund einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit in Verbindung mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur. Es kam im Kurvenbereich zu einer Frontalkollission mit einem entgegenkommenden LKW-Fahrer. Hierbei erlitten die beiden Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle sind die beiden Beteiligten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht worden. Dem Beschuldigten wurden in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Die Kreisstraße 119 war für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt und der fließende Verkehr wurde entsprechend umgeleitet. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge sind durch Abschleppdienste von der Unfallstelle entsorgt worden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell