Polizei Hagen

POL-HA: Kellereinbrüche

Hagen-Mittelstadt (ots)

In der Zeit vom 26.12.2023, 16:00 Uhr und 29.12.2023, 11:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Hohen Graben in Hagen zu fünf Kellereinbrüchen. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich im Tatzeitraum durch Aufhebeln der Schlosssicherungen Zutritt zu den Kellerräumen verschafft. Neben Lebensmitteln wurden zudem eine Bohrmaschine, ein Handtacker und ein Fahrrad entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell