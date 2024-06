Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Buchholz (WW)

Versuchter Einbruch (ots)

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Dienstagnachmittag versuchten bisher unbekannte Täter in der Bennauer Straße in Buchholz (WW) die Kellertür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Zur Vorbereitung der Tat wurde ein Bewegungsmelder in Richtung Himmel gedreht. Den Tätern ist es nicht gelungen, in das Anwesen einzudringen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

