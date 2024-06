Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Neuwied

Neuwied (ots)

Am 24.06.2024, gegen 15:50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Bahnhofstraße/Bismarkstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein 26jähriger Fahrzeugführer zunächst die Bahnhofstraße und wollte an der vorgenannten Kreuzung abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich die ordnungsgemäß kreuzende 70jährige Fußgängerin, welche durch den PKW erfasst wurde. Die 70jährige wurde schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in der Folge in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

