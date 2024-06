POL-PDNR: Radarkontrolle

Linz am Rhein (ots) - Am 24.06.2024, gegen 18:21 Uhr, kam es zum Diebstahl eines E-Scooters am Bahnhofsplatz in Linz. Der Täter hebelte das Drahtschloss von dem abgestellten E-Scooter auf und floh damit in Richtung Unkel / Norden. Die Polizei Linz hat ein Strafverfahren eingeleitet und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de ...

mehr