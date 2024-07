Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Männer verschaffen sich Zutritt zum Dach eines Supermarktes in Hohenlimburg - U-Haft nach versuchtem Einbruch

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Polizeibeamte nahmen am Mittwochabend (17.07.2024) in Hohenlimburg zwei Männer vorläufig fest, die auf das Dach eines Geschäftes geklettert waren und Einbruchswerkzeug bei sich hatten. Gegen 23.30 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei, weil er die beiden Personen auf dem Dach des Gebäudes in der Straße Auf dem Lölfert erblickt hatte. Sofort umstellte eine Vielzahl an Einsatzkräften der Hagener Polizei das Gebäude. Anschließend betraten Beamte des zivilen Einsatztrupps das Dach und stellten dort die beiden Tatverdächtigen. Sie hatten offensichtlich damit begonnen, das Dach zu öffnen und wollten so in die Filiale einsteigen. Die Beamten nahmen die beiden 27- und 32-Jährigen vorläufig fest und führten sie mit Unterstützung der Hagener Feuerwehr vom Dach herunter. Im Rahmen der Ermittlungen zur Auffindung der Täter und möglicher Mittäter wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Donnerstagnachmittag wurden die beiden Tatverdächtigen auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle gegen beide Männer. Sie sitzen nun in einer Justizvollzugsanstalt. (sen)

