POL-HA: Mann fährt ohne Helm und ohne Führerschein mit Motorroller

Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Mittwoch (17.07.) stahlen unbekannte Täter an der Kreuzung Potthofstraße/Rathausstraße einen E-Scooter. Der 22-jährige Sohn des 61-jährigen Fahrzeughalters stellte den E-Scooter am Nachmittag an einem Fahrradständer am Rathaus ab und sicherte das Kleinstfahrzeug mit einem Spiralschloss ab. Als die beiden Männer gegen 0 Uhr wieder zurückkehrten, war der schwarze E-Scooter nicht mehr da. ...

