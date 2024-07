Polizei Hagen

POL-HA: Frau sucht Polizeiwache auf und berichtet von häuslicher Gewalt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Mittwoch (17.07.) suchte eine Hagenerin eine Polizeiwache auf und berichtete, dass sie Opfer häuslicher Gewalt geworden sei. Ihr 27-jähriger Ehemann habe sie eine Woche zuvor geschlagen. Kurz bevor sie die Wache aufsuchte, habe ihr Mann sie der Wohnung verwiesen. Die Frau gab an, dass der 27-Jährige nun über alle Wohnungsschlüssel verfügt. In der Vergangenheit habe ihr Mann sie auch bereits mehrfach angeschrien und sei zwei Mal handgreiflich geworden. Dies habe sie jedoch aus Angst vor ihm nicht angezeigt. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige. (arn)

