Polizei Hagen

POL-HA: 9-jähriger Junge fährt in Boele kurzzeitig mit Mercedes

Hagen-Boele (ots)

Nachdem eine Zeugin Mittwochabend (17.07.) ein Knallgeräusch hörte und aus dem Fenster schaute, konnte sie beobachten, wie ein Kind in Boele versuchte mit einem Auto zu fahren. Auch eine Fußgängerin konnte angeben, dass ihr gegen 20.25 Uhr ein kleiner Junge fahrenderweise in einem Mercedes entgegenkam. Beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke touchierte der 9-Jährige nach derzeitigem Stand der Ermittlungen einen geparkten Golf. Während er rangierte, beschädigte er beim vorwärts Fahren noch einen geparkten Opel. Nach einer sehr kurzen Fahrt parkte der Minderjährige das Fahrzeug schließlich wieder ein. Polizisten konnten den Jungen und seine Mutter am Unfallort mit den Zeuginnen antreffen. Die Erziehungsberechtigte gab an, dass ihr Sohn sich nur wenige Minuten außer Haus befunden habe. Den Fahrzeugschlüssel bewahre sie immer in einer Tasche auf, die sich im Wohnungsflur befand. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell