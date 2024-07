Polizei Hagen

POL-HA: Frau flüchtet nach Bedrohung vor Ehemann über den Balkon

Hagen-Mittelstadt (ots)

Ein 44-jähriger Mann griff am Mittwoch (17.07.) seine Ehefrau im Bereich der Innenstadt an. Gegen 1.45 Uhr kam es zwischen dem Ehepaar zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Dann soll der Mann zwei Schraubendreher ergriffen, sie in Herzhöhe an den Körper der Frau gehalten und ihr mit dem Tod gedroht haben. Die 38-Jährige floh anschließend über den Balkon eine Etage tiefer auf eine Terrasse der Nachbarin. Diese verständigte die Polizei. Gegenüber den Beamten äußerte die Ehefrau, dass sie zuvor von dem 44-Jährigen in der Küche eingeschlossen wurde. Die Beamten verwiesen ihn der Wohnung, schrieben eine Anzeige wegen Freiheitsberaubung und Bedrohung und er erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot. Die Frau wurde leicht verletzt, lehnte eine Mitnahme in ein Krankenhaus jedoch ab. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell