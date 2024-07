Polizei Hagen

POL-HA: 35-Jähriger in geliehenem Porsche ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag, 16.07.2024, bemerkte eine Polizeistreife in Hohenlimburg gegen 19 Uhr einen Porsche. Sie hielten das Auto für eine Kontrolle in der Lindenbergstraße an. Der Fahrzeugführer erklärte, den Porsche für einen Bekannten überführen zu wollen. Wenig später stand fest, dass der 35-jährige Fahrer keinen Führerschein besaß. Während der Überprüfung fiel den Beamten auf, dass sich der Mann merkwürdig verhielt. Sie führten einen Drogentest mit ihm durch, der auf gleich zwei Betäubungsmittel anschlug. Die Polizisten ließen dem Hagener eine Blutprobe entnehmen und legten eine Anzeige vor. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell