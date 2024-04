Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen (Sieg) - Diebstahl eines Motorrollers

Wissen (Sieg) (ots)

Im Zeitraum 26.04.2024, 11:00 bis 15:00 Uhr, hatte ein 61-Jähriger sein schwarz-silberfarbenes Zweirad der Marke REX, Versicherungskennzeichen 988ROP auf dem Zweiradparkplatz am unteren Parkdeck an der B 62 am Bahnhof in Wissen abgestellt. Ein bisher unbekannter Täter entwendete durch Aufbrechen des Lenkradschlosses den Motorroller. Hinweise bitte an die Polizeiwache Wissen unter 02742-9350.

