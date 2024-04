Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Melsbach (ots)

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Sonntagvormittag kam es in der Weiherbergstraße in Melsbach zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bisher unbekannte Täter hebelten während der Abwesenheit der Bewohner ein Fenster auf und durchsuchten delikttypisch das Anwesen. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

