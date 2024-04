Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Rheinbrohl (ots)

Am 28.04.24 gegen 13:25 Uhr kontrollierten Beamte der PI Linz am Rhein einen E-Scooter Fahrer im Bereich der Fährstraße in Rheinbrohl. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen zurückliegenden Cannabiskonsum, den der Betroffene 44-jährige aus Rheinbrohl auch zugab. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

