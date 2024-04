POL-PDNR: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Dernbach (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 26.04.2024, 17:00 Uhr bis Samstag, 27.04.2024, 08:50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Kellertür in ein Mehrfamilienhaus in der Mittelstraße ein. Die unbekannten Täter entwendeten Werkzeug, unter anderem eine Stihl Motorsäge. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: ...

