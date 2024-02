POL-HSK: Radfahrerin stürzt schwer

Arnsberg (ots) - In Arnsberg kam es am Montag gegen 22:00 Uhr zu heftigen Streitigkeiten zunächst nur unter Jugendlichen. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten in einem Wohngebiet in Neheim zwei junge Männer, 17 und 18 Jahre alt, in eine handfeste Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf mischte sich auch der Vater eines Beteiligten in den Streit mit ein. Der 18-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Dem ...

mehr