Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst ahndet mehrere Geschwindigkeitsverstöße - Haftbefehl gegen 43-jährigen Autofahrer vollstreckt

Hagen-Wehringhausen (ots)

Beamte des Verkehrsdienstes der Hagener Polizei ahndeten am Dienstagmorgen (16.07.2024) in Wehringhausen mehrere Geschwindigkeitsverstöße und vollstreckten dabei auch einen Haftbefehl. In der Wehringhauser Straße hielten die Polizisten insgesamt 13 Verkehrsteilnehmer wegen überhöhter Geschwindigkeit an. Der Fahrer eines roten Fiat fuhr bei erlaubten 50 km/h mit 66 km/h in die Messstelle. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 43-Jährige per Haftbefehl gesucht wurde. Die festgelegte Geldstrafe konnte er bezahlen. Außerdem hielten die Polizisten einen Seat mit französischen Kennzeichen an. In diesem Fall ergab sich der Verdacht des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Der Verkehrsdienst plant bereits für die kommenden Tage weitere Geschwindigkeitskontrollen im gesamten Hagener Stadtgebiet. (sen)

