Polizei Hagen

POL-HA: Mann erhält Strafanzeige aufgrund des Verdachts der Hehlerei

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag (15.07.) verständigten zwei 19-Jährige die Polizei und gaben an, dass ihnen ein Mann unterschiedliche Gegenstände zum Kauf angeboten habe. Die beiden jungen Erwachsenen berichteten, dass der 42-Jährige gegen 13 Uhr mehrere Passanten im Bereich "Haspe Zentrum" angesprochen hat. Er führte Whiskey und Rasierklingenpackungen in einem Rucksack sowie in einer Tragetasche mit sich und habe nach Angabe der Zeugen versucht, die Ware zu verkaufen. Anschließend stieg er in einen Bus ein und entfernte sich in Richtung Innenstadt. Polizisten konnten den Hagener aufgrund der guten Beschreibung an einer anderen Haltestelle antreffen und kontrollieren. Die von den Zeugen beschriebenen Gegenstände hatte er bei sich. Auf Nachfrage der Beamten schilderte er, die alkoholischen Getränke von einem Familienmitglied erhalten zu haben, die Rasierklingen habe er in einer Drogerie gekauft. Einen Kassenbeleg konnte er jedoch nicht vorlegen. Aufgrund des Verdachts der Hehlerei fertigten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige gegen den 42-Jährigen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell