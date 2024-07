Polizei Hagen

POL-HA: Hagener greifen sich gegenseitig mit Kerzenständer und Bierflasche an

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Montag (15.07.) kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße gegen 20.45 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Personen. Ein 50-Jähriger sei währenddessen mit einem Kerzenständer bedrohlich auf eine Hagenerin zugegangen. Als die 34-Jährige aus Angst weglief, warf der Mann den Gegenstand nach ihr und rannte der Frau hinter. Der 50-Jährige habe der Hagenerin anschließend einmal mit der Faust auf den Rücken geschlagen. Im Gegenzug nahm die Frau eine Bierflasche und schlug ihm diese auf den Kopf. Polizisten führten mit den beiden Beteiligten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Die 34-Jährige hatte einen Wert in Höhe von über 1,4 Promille, der 50-Jährige von über 1,6 Promille. Aufgrund der wechselseitigen Angriffe fertigten die Polizisten eine Strafanzeige gegen beide Kontrahenten wegen gefährlicher Körperverletzung. (arn)

