POL-HA: Unbekannter Mann beschädigt Tür von Linienbus

Hagen-Boele (ots)

Am Freitag (12.07.) beschädigte ein unbekannter Fahrgast eines Linienbusses eine Tür, nachdem ihm der Fahrer den Ausstieg mitten auf einer Kreuzung verweigerte. Der Unbekannte befand sich gegen 15 Uhr in dem Bus in Boele und wollte diesen an der Kreuzung Dortmunder Straße/Schwerter Straße verlassen. Da sich dort keine Bushaltestelle befindet, lehnte der Busfahrer die Aufforderung des Fahrgastes aufgrund bestehender Vorschriften zur Sicherheit des Mannes ab. Daraufhin wurde der Unbekannte laut, trat mehrmals gegen die Einstiegstür und versuchte, diese aufzudrücken. Das gelang ihm nicht, allerdings beschädigte er bei dem Versuch die Türmechanik. Der Busfahrer hielt das Fahrzeug an der Bushaltestelle "Boeler Markt" an und verständigte die Polizei. Der randalierende Fahrgast entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. So wird er beschrieben: Der Mann ist zwischen 25 bis 35 Jahre alt, circa 165cm groß und von kräftiger Statur. Er hat kurze, schwarze Haare, einen Vollbart und trug schwarze Oberbekleidung. Ein Zeuge gab an, dass der Mann ein arabisches Erscheinungsbild gehabt habe. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 zu melden. (qua)

