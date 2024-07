Polizei Hagen

POL-HA: Mann randaliert kurz nach Entlassung aus dem Polizeigewahrsam erneut

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizisten nahmen am Sonntag (14.07.) einen Randalierer in der Alleestraße in Gewahrsam. Der 49-Jährige löste um 13 Uhr einen Einsatz aus, da er Passanten anpöbelte. Eine Frau gab an, dass der Mann sie an der Schulter angefasst habe und ihr sehr nahegekommen sei. Der Randalierer soll darüber hinaus an einer Tankstelle die Verkäufer belästigt und im Verkaufsraum mehrere Kunden angepöbelt haben. Als die Einsatzkräfte auf den 49-Jährigen trafen, schrie er, durchwühlte Mülleimer und warf Teile des Mülls auf den Boden. Es stellte sich heraus, dass der Hagener erst kurz zuvor aus dem Polizeigewahrsam entlassen wurde - er war am Vortag in den Abendstunden aufgrund ähnlicher Verhaltensweisen in Erscheinung getreten. Der Mann musste zur Verhinderung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten erneut in das Gewahrsam gebracht werden. (arn)

